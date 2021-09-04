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Üniversite’de görev değişimi

Hitit Üniversitesi’nde idari kadroda bir değişiklik daha yapıldı.

Güncel 04.09.2021, 00:19
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Üniversite’de görev değişimi

Alınan bilgiye göre Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün onayı ile Personel Daire Başkanı Şaban Zorlu, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.
Halen Hitit Üniversitesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olan Mehmet Çatalpelit ise Personel Daire Başkanlığı görevine atandı.
Yaklaşık aynı dönemlerde göreve başladığı öğrenilen Zorlu ve Çatalpelit yeni görevlerine başladı.
(Haber Merkezi)
 

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