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Üniversitede devir-teslim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Hitit Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk bugün görevini Prof. Dr. Reha Metin Alkan’dan devralacak.

Üniversitede devir-teslim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Hitit Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk bugün görevini Prof. Dr. Reha Metin Alkan’dan devralacak.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:21
Üniversitede devir-teslim

Hitit Üniversitesi’nde Rektör olarak 17 Mayıs 2011 tarihinden bu yana 8 yıldır görev yapan Prof. Dr. Reha Metin Alkan bugün saat 14.00’de görevini Prof. Dr. Öztürk’e devredecek.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince; 23/05/2019 tarih ve 2019/132 sayılı karar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile HİTÜ Rektörlüğü’ne atanan Öztürk, Erol Olçok Senato Salonu’nda yapılacak törenin ardından resmen görevine başlamış olacak.

(Volkan SINAYUÇ)

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