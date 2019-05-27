Üniversitede devir-teslim

Hitit Üniversitesi’nde Rektör olarak 17 Mayıs 2011 tarihinden bu yana 8 yıldır görev yapan Prof. Dr. Reha Metin Alkan bugün saat 14.00’de görevini Prof. Dr. Öztürk’e devredecek.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince; 23/05/2019 tarih ve 2019/132 sayılı karar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile HİTÜ Rektörlüğü’ne atanan Öztürk, Erol Olçok Senato Salonu’nda yapılacak törenin ardından resmen görevine başlamış olacak.

(Volkan SINAYUÇ)