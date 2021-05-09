Üniversite’de değerlendirme toplantısı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün evsahipliğinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş katıldı.

Toplantıda Rektör Öztürk ile protokol üyeleri Hitit Üniversitesi’nde akademik ve bilimsel çalışmalar, talep ve beklentiler, projeler, eğitim-öğretim, fiziki kapasite gibi konularda genel değerlendirmelerde bulundu.

(Nurdan AKBAŞ)

