“Üniversite tercihlerinde yetkisizlere itibar edilmesin”

Türk PDR Derneği Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, üniversite tercihleri konusunda öğrencileri ve velileri uyararak, yetkisiz ve yetersiz kişi ve kuruluşların yönlendirmelerine itibar etmemelerini istedi.

Ahmet Ölçer, konuya ilişkin şu yazılı açıklamayı yaptı:

“5-20 Ağustos arası üniversite tercih günleri başladı. Sürecin tüm öğrencilerimiz, gençlerimiz için hayırlı olmasını dileriz.

Eğitim-öğretim çağındaki gençlerimizin kariyerlerini, geleceklerini doğrudan etkileyecek karar verme süreçleri içerisinde, psikolojik danışmanlar olarak uzman mesleki kimliğimizle yanlarındayız. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan psikolojik danışman meslektaşlarımız ve rehberlik öğretmenlerimiz tercih dönemlerinde aktif olarak görev almaktadırlar. Psikolojik danışmanların mesleki çatı örgütü olan Türk PDR Derneği de 75 ildeki teşkilatlanmasıyla gönüllü Psikolojik Danışmanlar aracılığıyla gerek yüz yüze gerekse çevrimiçi olarak öğrencilerimize, tercih sürecinde uzman desteği sağlamaktadır.

Son günlerde alanla alakası olmayan kişi ve kişilerce tercih danışmanlığı ve kariyer danışmanlığı adı altında yetkisiz şekilde öğrenci ve velilerin istismarına neden olacak hizmetler verildiğine dair duyumlar almaktayız. Bu durumun ticari bir rant sağlamaya, yetkinliği olmadığı halde uzmanlardan rol çalma boyutlarına kadar ulaştığı görülmektedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, bu kişilerin ellerine düşmemeleri açısından tüm velilerimizden ricamız, tercih danışmanlığı yapanların yetkinlik ve yeterliliklerini sorgulamaları ve çocuklarının geleceklerini karartmamalarıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurum ve kuruluşların da, sosyal sorumluluk gereği öğrencilere ve vatandaşlara hizmet sunma adına, zaman zaman tercih danışmanlığı hizmetleri verdiklerini görüyoruz. Bu kurum ve kuruluşların kimlerle iletişime geçtiklerini, tercih danışmanlığı hizmetleri vermeleri için işbirliğine gittikleri kişi ve kurumların yetkinliğini sorgulamaları gerekmektedir.

Kurum ve kuruluşlarımızın samimiyet ve iyi niyetle, öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmek amacıyla bu hizmetleri verdiklerine inanıyoruz. Ancak bu hizmet için iş birliğine gittikleri kişi ve kurumların aynı niyetle, samimiyet içerisinde olduğundan şüphe duyuyoruz.

Bu düşüncelerle; yaşam koçları, eğitim koçları ve eğitimle uzaktan yakından ilişkisi olmayan türevlerinin, öğrencilerimizin gelecekleri noktasında, verecekleri bu önemli karar sürecinde faydalarından çok zararları olacağının altını önemle çizmek isteriz.

Öğrencilerimizi ve velilerimizi bu hususlarda dikkatli olmaya davet ediyoruz.

Liyakat, liyakat, liyakat!..” (Haber Merkezi)

