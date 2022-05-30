“Üniversite şenliğinde “ÖSO’nun ne işi var?”

ADD Başkanı Demirer, yaptığı yazılı açıklamada; “ÖSO’nun üniversitede ne işi var?” diye sordu.

Demirer açıklamasında: “Suriye ile ilişkilerimizden bağımsız olarak, Birleşmiş Milletlerce tanınan Suriye Merkezi Hükümeti’nin terör örgütü olarak kabul ettiği ÖSO adlı bu cihatçı oluşumun faaliyetlerine, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” şiarı ile kurulmuş, laik ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir üniversitesi olanak sağlayamaz, sağlamamalıdır” diye konuştu.

Demirer, açıklamasını şöyle sürdürdü: “AKP iktidarının ÖSO ile ilişkileri bilinmekte ise de; SADAT’tan ASSAM’a, emperyalizm taşeronu dinci yapılanmalardan doğrudan CIA güdümlü cemaatlere kadar bir dizi laik cumhuriyet düşmanı oldukları ve Türkiye Cumhuriyeti’ni teokratik bir devlete dönüştürme amaçları kendi ifadeleri ile sabit yapılar ve PKK türü terör örgütleri ile benzer söylem, eylem, yöntem ve hedefleri olan bu tür oluşumlara alan açılmasının büyük sorunlar yaratacağı bilinmelidir.

Kaldı ki; ülkemize doluşmuş milyonlarca Suriyeli sığınmacının(!) ne kadarının bu örgütle ilişkide olduğu, hangi merkezler tarafından, hangi amaçlarla kullanılabilecekleri de ayrı ve yanıt bekleyen çok önemli bir soru olarak ortada durmaktadır.

ADD; YÖK’ü, bütün stantları ziyaret ettiği ve izni olmadan stant açılmasının mümkün olmadığı bilinen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü İbrahim Aydınlı ve sorumlular hakkında gerekeni yapmaya, devlet yetkililerini de demografik yapımızı, ulusal bütünlüğümüzü, Laik Cumhuriyetimizi ve Üniter Ulus Devletimizi ödünsüz koruma sorumluluklarına uygun davranmaya davet etmeyi görevi saymaktadır.”

(Haber Merkezi)

