Üniversite renklendirildi

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Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri tarafından, Spor Bilimleri Fakültesi duvarına uygulanan “Duvar Resmi Projesi” tamamlandı.
Güncel 15.06.2022, 20:08
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Aralıksız üç gün çalışan öğrencilere, danışman olarak Resim Bölüm Başkanı Doç. Muteber Burunsuz ve Öğr. Gör. Neslihan Yılmaz Toprak eşlik etti.
Öğrenciler, tarafından, İlahiyat Fakültesi binası iç duvar yüzeyine uygulanan Süleymaniye Camii iç kubbesinin kalemişi uyarlamasını ve iç bina duvarlarına asılacak olan “Tuval Resimleri Projesi”ni de gerçekleştirdiler.
(Haber Merkezi)
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