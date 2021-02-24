Üniversite öğrencilerinin stajına ilişkin açıklama

Çorum Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerinin staj başvurularına ilişkin bir duyuru yayınlandı.

Yapılan duyuruda, “27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları 22 Şubat 2021 – 22 Mart 2021 tarihleri arasında Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır. Öğrenciler, ilanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip başvurularını gerçekleştirebilirler” ifadelerine yer verildi.

(Haber Merkezi)