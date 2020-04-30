Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101595
ALTIN
383.025
DOLAR
6.9644
STERLİN
8.6744
EURO
7.5549
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Özel güvenlikçilerden süper çiftetelli 
Özel güvenlikçilerden süper çiftetelli
Yurtta kalan 314 kişi evlerine gönderildi
Yurtta kalan 314 kişi evlerine...
Sosyal medyada da büyük ilgi gördü
Sosyal medyada da büyük  ilgi...
Çorumlu öğretmenlerden “Sevdan Olmasa” şarkısı
Öğretmenlerden "Sevdan Olmasa" şarkısı

Üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB'lık 'Uzaktan eğitime destek' kotası

YÖK'ün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerde ki uzaktan eğitime destek amacıyla 6 GB'lık ücretsiz internet öğrencilerin kullanımına sunulacağı duyuruldu

30 Nisan 2020 Perşembe 01:43
Üniversite öğrencilerine ücretsiz 6 GB'lık 'Uzaktan eğitime destek' kotası

Yükseköğretim Kurulu sitesinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Sevgili Öğrencilerimiz, Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır.
Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz.
Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle”

İlgili Haberler
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'ye ulaştı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 44 bin 22'ye ulaştı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 'Bayramdan korkuyorum'
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: 'Bayramdan korkuyorum'
'Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız'
'Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız'
Metin Yücel gözyaşları arasında toprağa verildi
Metin Yücel gözyaşları arasında toprağa verildi
Kut’ül Amare’nin 104. yılı
Kut’ül Amare’nin 104. yılı

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim