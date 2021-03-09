Üniversite öğrencilerine “PCR testi” uygulanacak

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi yönetiminde yaptığı olağanüstü toplantıda bazı kararlar aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda ilimizde devam eden koronavirüs salgını Covid-19 ile ilgili mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler, alınan önlemler ve elde edilen sonuçlar değerlendirilerek bazı kararlar alındı. Buna göre Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yüz yüze eğitime başlaması yönünde karar alınan eğitim programlarına katılacak öğrencilere, eğitim öncesi PCR testi yaptırılmasına, İl Sağlık Müdürlüğü’nce gerekli koordinasyonun sağlanmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yazıları uyarınca ilimizde seyrek nüfuslu olan Boğazkale, Dodurga, Laçin, Oğuzlar, Ortaköy ve Uğurludağ ilçe merkezleri ile il genelindeki belde, kasaba ve köylerde bulunan her türdeki resmi ortaöğretim kurumlarında haftanın 5 (beş) günü tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçilmesine; il genelinde yüz yüze eğitime başlayan taşımalı eğitim öğrencilerinin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgi yazılarda belirtilen esaslar ve hükümler gereği yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirlerin alınması kaydıyla öğrencilere öğle yemeği verilmesi ve ilgili denetimlerin de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce titizlikle yapılmasına karar verildiği bildirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ayrıca ilimizde 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarında uygulanan ücretsiz ulaşım hizmetinin 5 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar 10.00-15.00 saatleri arasında uygulanmasına, belirlenen saatin dışındaki şehir içi toplu taşıma ulaşım hizmetlerinin ise ücretli olmasına da karar verdi.

(Haber Merkezi)