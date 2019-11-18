Üniversite öğrencilerine organ bağışı bilgilendirmesi

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, HİTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi binalarında organ bağışı stantları kuruldu.

Toplumda organ nakli bilincinin oluşmasının önemli olduğunu belirten Sobacı, “Bu bilincin oluşturulmasında, en büyük görev Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarına düşmektedir. Yaşam gibi kıymetli bir cevheri bir insana hediye etmenin değerli bilincine hepimizin aynı farkındalıkla yaklaşması gerekmektedir. Organ bağışı konusunda çalışmalarımız aynı hızla devam edecektir” dedi. (AA)