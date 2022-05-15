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Üniversite öğrencilerine “af” geliyor
Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından öğrenci affı ile ilgili çalışma başlatıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca insanı ilgilendiren haberi duyurdu.
Güncel 15.05.2022, 17:03
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim – öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını, temmuz ayından önce bu çalışmayı yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.
Duyuruyu yapan Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık. Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
(Haber Merkezi)
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