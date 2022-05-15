Üniversite öğrencilerine “af” geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim – öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını, temmuz ayından önce bu çalışmayı yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.

Duyuruyu yapan Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık. Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

