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Üniversite öğrencileri şehitler müzesini ziyaret etti

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, 19 Eylül Gaziler Gününde Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Müzesini ziyaret etti. 

Üniversite öğrencileri şehitler müzesini ziyaret etti

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, 19 Eylül Gaziler Gününde Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Müzesini ziyaret etti. 

20 Eylül 2019 Cuma 19:40
Üniversite öğrencileri şehitler müzesini ziyaret etti

15 Temmuz Darbe girişimine dair video sunumunu izleyen öğrenciler, ardından müze görevlisi eşliğinde 15 Temmuzda yaşanan hain darbe girişiminin sonuçlarını gözler önüne seren fotoğraf sergisini gezdi. Sonrasında 15 Temmuz Darbe Girişiminde şehit olan Çorumluların ve Ömer Halisdemir’in heykellerinin ve emanetlerinin bulunduğu bölümü gezdi. 
Yeryüzünde vatanı uğruna gözünü kırpmadan ölüme giden başka bir milletin olmadığını ifade eden öğrenciler “Bütün şehitlerimizle birlikte ahrete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaşayan gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyoruz. Bugünün anlam ve önemine yakışır bir ziyaret oldu. Burada duygusal anlar yaşadık” dedi. 

(İHA)

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