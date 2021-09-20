Üniversite kaydına giden ailenin otomobili kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Dursun Er idaresindeki 06 BDB 875 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp orta refüje devrildi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü Dursun Er’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi, ağır yaralanan sürücünün eşi Hatice Er, çocukları Rıza ve Dilanur Er ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



TRAFİK EKİPLERİ KOPAN PARMAK ARADI

Hastaneye kaldırılan Hatice Er’in bir parmağının koptuğunun belirlenmesi üzerine kaza yerinde bulunan trafik ekipleri bölgede kopan parmak aradı. Bulunan kopan parmak ekip arabasıyla hastaneye götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Dursun Er’in cesedi olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Dursun ve Hatice Er çiftinin, kızları Dilanur Er’i Ankara’dan Samsun’a üniversite kaydı için götürdükleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yusuf ÇINAR)

