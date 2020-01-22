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“Üniversite idari personeline tayin hakkı tanınmalı”

Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, üniversitede çalışan idari personelin 657 sayılı DMK hükümlerine tabi olarak çalışan kamu personeli olmasına rağmen üniversitelerin kendilerine özgü durumları nedeniyle eş, sağlık vb. özür durumu tayin hakkından yararlanamadıklarını söyledi.

“Üniversite idari personeline tayin hakkı tanınmalı”

Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, üniversitede çalışan idari personelin 657 sayılı DMK hükümlerine tabi olarak çalışan kamu personeli olmasına rağmen üniversitelerin kendilerine özgü durumları nedeniyle eş, sağlık vb. özür durumu tayin hakkından yararlanamadıklarını söyledi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 21:50
“Üniversite idari personeline tayin hakkı tanınmalı”

Nakil durumları açısından diğer memurlardan farklı uygulamalara maruz kalan üniversitelerde görev yapan idari personelin bu yönüyle büyük bir haksızlık yaşadığını kaydeden Aydın, “Düşünebiliyor musunuz; üniversitelerde görev yapan idari personel, sağlıkla ilgili bir sorun dahi yaşasa tayin isteyememektedir. Bu da var olan sağlık sorunlarının düzenli tedavi imkânı olmadığı için daha da artmasına ve ilerlemesine neden olmaktadır” dedi.

Eş ve çocuklarından ayrı kalan idari personelin eşleri arasında huzursuzluk yaşandığını, bazılarının boşanma aşamasına geldiğini ve dolayısıyla aile bütünlüklerinin bozulduğunu belirten Aydın, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yer değiştirme talebi olan ve muvafakat için kurumu ile sorun yaşayan personele yapılan keyfi uygulamalar da çalışanlar üzerinde psikolojik baskı oluşmasına neden olabilmektedir. Mobbinge maruz kalan üniversite çalışanları verimli ve kaliteli iş üretememektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak bu hak mahrumiyetlerine kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Dolayısıyla YÖK’e gönderilmek üzere bir dilekçe kampanyası başlattık.

Bu kampanya kapsamında; YÖK’ün, üniversitelerde görev yapan personelin, 3 yıl görev yapmak kaydıyla isteğe bağlı olarak, özürleri varsa bu özür durumlarına binaen diğer üniversitelere geçişine imkân sağlayacak ve karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkını da kapsayacak şekilde bir yönetmelik çıkarmasını talep ediyoruz.

YÖK bu talebimizi hayata geçirirse, üniversite personeli daha huzurlu, verimli ve mutlu olarak çalışacaktır. Dolayısıyla YÖK’ün konuyu bir an önce gündeme almasını ve çözüm üretmesini bekliyoruz. Mücadelemiz sonuç alınıncaya kadar devam edecektir.”

Aydın’ın konuşmasının ardından üniversitelerdeki idari personelin taleplerini içeren bir dosya PTT aracılığıyla YÖK’e gönderildi. (Taner ŞİMŞEK)

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