“Üniversite gençliğinin barınma sorunu çözülsün”
Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, pandemi sürecinde KYK, YÖK ve MEB tarafından üniversite öğrencilerinin sorunlarının çözümü adına önemli bir adım atmadıklarının görüldüğünü belirterek, “Üniversite gençliğinin bu eğitim- öğretim yılında en büyük sorununun barınma ve beslenme olduğu görülmektedir. Üniversite kontenjanlarının ve üniversite sayılarının gelişigüzel arttırılması gençliğin eğitim- öğretimin kalitesini ve seviyesini büyük oranda düşürmektedir ve ayrıca üniversite gençliğinin sorunlarını daha da derinleştirmektedir” dedi.
Yaklaşık 3,5 milyon üniversite öğrencisi olan örgün eğitimdeki öğrenci sayısına karşılık KYK yurtlarındaki öğrenci sayısının 650 bin dolayında olduğunu kaydeden Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Yurtların yetersizliği karşısında barınma yurtlarını çözmeye çalışan öğrenciler; artan fahiş fiyatlarla özel yurtların ve ev kiralarının karşısında ya kayıt dondurarak evlerine dönmeye, ya iş arayarak hem çalışıp hem de okumaya ya da cemaat ve vakıf yurtlarına yönlendirilmektedirler. Öğrencilerin barınma sorunları ivedilikle çözülmelidir. Sorunun çözümünün beklendiği yetkililer tarafından sorunun çözümü için herhangi bir adım atılmamaktadır. Tersine sorun yok olarak gösterilmek istenmektedir.
Biz Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak, başta ilimizdeki Hitit Üniversitesi olmak üzere ülkemizdeki tüm üniversite öğrencileri ve üniversite gençliğinin haklı taleplerini ve bu taleplerin karşılanması için sürdürdükleri mücadelelerini destekliyor, bu konuda üniversite öğrencilerinin yanında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz.” (Haber Merkezi)
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|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Kocaelispor
|6
|10
|8. Manisa FK
|7
|9
|9. Menemenspor
|7
|8
|10. Gençlerbirliği
|7
|8
|11. Boluspor
|6
|7
|12. Samsunspor
|5
|7
|13. İstanbulspor
|6
|7
|14. Altınordu
|7
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|6
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|5
|12
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|5
|5
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Valencia
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|11
|9. Athletic Bilbao
|7
|10
|10. Real Betis
|6
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|11. Villarreal
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|8
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|4
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|4
|18. Granada
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|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|6
|0