“Üniversite gençliğinin barınma sorunu çözülsün”

Yaklaşık 3,5 milyon üniversite öğrencisi olan örgün eğitimdeki öğrenci sayısına karşılık KYK yurtlarındaki öğrenci sayısının 650 bin dolayında olduğunu kaydeden Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yurtların yetersizliği karşısında barınma yurtlarını çözmeye çalışan öğrenciler; artan fahiş fiyatlarla özel yurtların ve ev kiralarının karşısında ya kayıt dondurarak evlerine dönmeye, ya iş arayarak hem çalışıp hem de okumaya ya da cemaat ve vakıf yurtlarına yönlendirilmektedirler. Öğrencilerin barınma sorunları ivedilikle çözülmelidir. Sorunun çözümünün beklendiği yetkililer tarafından sorunun çözümü için herhangi bir adım atılmamaktadır. Tersine sorun yok olarak gösterilmek istenmektedir.

Biz Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak, başta ilimizdeki Hitit Üniversitesi olmak üzere ülkemizdeki tüm üniversite öğrencileri ve üniversite gençliğinin haklı taleplerini ve bu taleplerin karşılanması için sürdürdükleri mücadelelerini destekliyor, bu konuda üniversite öğrencilerinin yanında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz.” (Haber Merkezi)

