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Üniversite adayları için tercih danışmanlığı bürosu

İstanbul Aydın Üniversitesi, Çorum’da profesyonel tercih danışmanlığı yapmak amacıyla büro açtı.

Üniversite adayları için tercih danışmanlığı bürosu

İstanbul Aydın Üniversitesi, Çorum’da profesyonel tercih danışmanlığı yapmak amacıyla büro açtı.

23 Temmuz 2019 Salı 19:16
Üniversite adayları için tercih danışmanlığı bürosu

İstanbul Aydın Üniversitesi Samsun ve Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Öznur Tübey Erçin, Emin Kırtasiye’de açılan büroda 3 tane psikolojik danışman görev yaptığını belirterek, meslek danışmanlığı ve tercih danışmanlığı konusunda gençlere yol göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Amaçlarının Çorum'da nitelikli ve doğru tercih yapan aynı zamanda geleceğe ışık tutacak olan gençlerin yetişmesi olduğunu belirten Öznur Tübey Erçin, bu konuda İstanbul Aydın Üniversitesi olarak üstün bir rol oynama çabası içerisinde olduklarını, Çorum'un gelişen ve değişen Anadolu şehirleri arasında öncü bir rolde olmasının özellikle Çorum'da iş alanında istihdam edilecek kaliteli, üniversite bitirmiş nitelikli elemanlara ihtiyacı olduğunu ve bu alanda destek sağlayacaklarını söyledi.

“ÜCRETSİZ TERCİH HİZMETİ”

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin tercih bürosunda tüm üniversite tercihleri konusunda yardımcı olacaklarını belirten Erçin, hizmetin ücretsiz verileceğini bildirdi. Öznur Tübey Erçin, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin özel üniversite düşünen öğrenciler açısından ilk 5 tercihe burs imkanı sağladığını, aynı zamanda Cambridge Üniversitesi ile ortak olarak İngilizce hazırlık sınıfında eğitim verildiğini, üniversitenin sosyal imkanları konusunda da Türkiye'deki özel üniversiteler arasında en önlerde olduğunu söyledi.

Öznur Tübey Erçin, tercih döneminin 29 Ağustos’a kadar devam edecek olup yardım almak isteyen herkesi tercih bürosuna davet ettiklerini sözlerine ekledi. (Yusuf ÇINAR)

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