ÜNİ-DOKAP başkanlığı Hitit Üniversitesi’ne geçti

Giresun Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen tören ile yeni dönem başkanı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, görevini Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'dan devraldı.

Törende konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, ÜNİ-DOKAP platformunu çok önemsediğini ifade ederek “5 yılı geride bırakan ÜNİ-DOKAP platformunun çok faydalı ve anlamlı bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Platformun oluşumuna katkı veren tüm üniversitelerimize ve benden önce bu platforma başkanlık eden rektörlerimizi kutluyor ve teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız bayrağı biz de yukarıya taşımaya gayret ettik ve bugün de Hitit Üniversitesi Rektörümüze dönem başkanlığını devredeceğiz. Dönem başkanlığını teslim alacak olan Hitit Üniversitesine ve Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk hocama hayırlı olsun diyorum” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise 2016 yılında bölgede hizmet vermeye başlayan ÜNİ-DOKAP’ın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Dostluk, kardeşlik bağlamında samimi bir çerçevede oluşan ve hala yükselene bir ivmeyle gelişmekte olan ÜNİ-DOKAP’ın bayrağını yüksek bir noktadan Hitit Üniversitesi olarak teslim aldık. Vazifenin, emanetin, samimiyetin ve oluşan güzel havanın verdiği sorumluluğun bilincindeyiz. ÜNİ-DOKAP oluşumunun bölgemiz ile bölge üniversitelerine çok özel bir katkı ve ayrı bir doku kattığının farkındayız.”

2022 yılı çalışmalarıyla ilgili olarak istişare sürecini başlatacaklarını belirten Rektör Prof. Dr. Öztürk, “2022 yılında özellikle kapasitemizi geliştirmek, DOKAP etkimizi, katkımızı artırmak ve üniversitelerimizin birbiriyle olan yakın diyaloğu bağlamında da gelişim ortamı oluşturmak adına yapabileceğimiz çalışmaları en kısada sürede ele alacağız. Verimli işbirlikleriyle üniversitelerimize, bölgemize her anlamda katma değer sağlayacak projelere hep birlikte imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Daha önce dönem başkanlığını başarıyla yürüten hocalarımıza ve bizleri bugün misafir eden Giresun Üniversitesi Rektörümüz Yılmaz Can hocama teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can arasında devir teslim protokolü imzalandı.

Devir Teslim Töreninde, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güven Özdem ve Prof. Dr. Gürol Yıldırım da hazır bulundular.

(Volkan SINAYUÇ)