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Uncular Poşetçilik Cengiztopel Caddesi’nde

Recai Uncu’nun sahibi olduğu Uncular Poşetçilik, Cengiztopel Caddesi’nde hizmet vermeye başladı.

Güncel 13.01.2021, 18:46
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Uncular Poşetçilik Cengiztopel Caddesi’nde

Recai Uncu, kâğıt bardak, poşet, deterjan, havlu peçete, bardak, çatal- kaşık, çöp poşetleri ve temizlik malzemelerinde kalite ve uygun fiyatı bir araya getirdiklerini, düğün gibi toplu organizasyonlar siçin de sipariş aldıklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

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