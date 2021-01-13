Uncular Poşetçilik Cengiztopel Caddesi’nde

Recai Uncu, kâğıt bardak, poşet, deterjan, havlu peçete, bardak, çatal- kaşık, çöp poşetleri ve temizlik malzemelerinde kalite ve uygun fiyatı bir araya getirdiklerini, düğün gibi toplu organizasyonlar siçin de sipariş aldıklarını söyledi.

(Haber Merkezi)