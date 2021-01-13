Uncular Poşetçilik Cengiztopel Caddesi’nde
Recai Uncu’nun sahibi olduğu Uncular Poşetçilik, Cengiztopel Caddesi’nde hizmet vermeye başladı.
Güncel 13.01.2021, 18:46
61
Recai Uncu, kâğıt bardak, poşet, deterjan, havlu peçete, bardak, çatal- kaşık, çöp poşetleri ve temizlik malzemelerinde kalite ve uygun fiyatı bir araya getirdiklerini, düğün gibi toplu organizasyonlar siçin de sipariş aldıklarını söyledi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6°
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Namaz Vakti 13 Ocak 2021
|İmsak
|06:26
|Güneş
|07:55
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:20
|Akşam
|17:42
|Yatsı
|19:06