Ünal Yıldırım nişanlandı
Adalet ve Kalkınma Partisi geçmiş dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Ünal Yıldırım, Sena Soyocak ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Güncel 04.08.2020, 23:44
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Selma & Ömer Soyocak çiftinin kızları Sena ile Satı & Rüstem Yıldırım çiftinin oğulları Ünal Yıldırım çifti geçtiğimiz gün Altınkaya Garden Arena’da düzenlenen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı.
Genç çiftin nişan törenine AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Kaya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, AK Parti İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Soyocak ve Yıldırım ailesinin yakınları katıldı.
Genç çiftin yüzüklerini İl Başkanı Ahlatcı ile Başkan Aşgın takarak kesti.
ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.
(Haber Merkezi)
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