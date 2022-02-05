Ünal Sekirden ablasını kaybetti
Çorum’un tanınmış simalarından ve amatör futbolun eski kalecilerinden, Karabük Demir Çelik Fabrikası’ndan emekli Ünal Sekirden’in ablası Meryem Üstek (92), çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün gece saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Güncel 05.02.2022, 10:29
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TEDAŞ’tan emekli merhum Hüseyin Üstek, Belediye’den emekli Hasan Üstek ve Birsel Uğurol’un anneleri, Şeref Uğurol’un kayınvalidesi olan Meryem Üstek’in cenazesi, bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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