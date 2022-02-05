Ünal Sekirden ablasını kaybetti

TEDAŞ’tan emekli merhum Hüseyin Üstek, Belediye’den emekli Hasan Üstek ve Birsel Uğurol’un anneleri, Şeref Uğurol’un kayınvalidesi olan Meryem Üstek’in cenazesi, bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.