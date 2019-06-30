Ünal Gevşek babasını kaybetti

Çorum’un Laçin İlçesi’nde 2014-2019 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevi yürüten, daha önceki dönemde ise İl Genel Meclisi Üyeliği yapan Ünal Gevşek’in babası Hüseyin Gevşek, önceki gün sabah saatlerinde vefat etti.

Ünal Gevşek ile birlikte Ümit, Saadet, Sariye, Şerife ve Memnune Gevşek’in babaları olan Hüseyin Gevşek’in cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra Kavaklı Çiftlik Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)