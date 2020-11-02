Umutlar söndü, babaanne ve 4 torunu kurtarılamadı

İzmir – Bayraklı’da Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları devam ederken, Çorum Kuşsaray Köyü’nden 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olayda Arefe Yücel ile birlikte torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda hayatını kaybetti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı'da, içerisinde 60 kişinin olduğu düşünülen Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın akrabası, Tayfun Yücel’in halasının kızı, Kemal Yücel’in yeğeni Arife Yücel ile torunları Feda, Vera, Lena ve Diren Yücel, 6.6 büyüklüğündeki depremle birlikte yıkılan apartmanın enkazı altında kaldı. Kurtarma ekipleri 8 katlı binanın enkazını temizlerken, enkaz altında kalan Arefe Yücel ve torunlarından acı haber geldi.

Çocuklarının oyuncağına sarılarak bekleyişini sürdüren anne Nilay Yücel ise acı haberle sarsıldı.

ÇORUM HABER, depremde hayatını kaybeden; Arefe Yücel ile Feda, Vera, Lena ve Diren Yücel’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına, tüm sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)