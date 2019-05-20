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Ümüt Yılmazer toprağa verildi

Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan emekli, eczacı teknisyeni Ümüt Yılmazer vefat etti.

Ümüt Yılmazer toprağa verildi

Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan emekli, eczacı teknisyeni Ümüt Yılmazer vefat etti.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 22:40
Ümüt Yılmazer toprağa verildi

Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan emekli Cengiz Yılmazer ve Cezaevi çalışanı Levent Yılmazer’in babaları, Çorum Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Özgül Yılmazer’in kayınpederi, matbaacı Nizamettin Oktay’ın dünürü, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan emekli Ümüt Yılmazer vefat etti.

Yılmazer’in cenazesi Elitpark Hastanesi’nden saat 15.00’de alınarak Ulucami’ye getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenaze namazına, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan ve Alper Zahir ile kalabalık bir cemaat katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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