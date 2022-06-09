Umut Radyo’ya ziyaret
Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, T - ONE Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Essum Aslan, Çorum İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semrin Kaleli ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Umut Radyo’yu ziyaret etti.
Güncel 09.06.2022, 19:11
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İlki İstanbul Pera Palas Otel’de düzenlenen “İnsanlık tarihinin ilk yazılı antlaşması Kadeş'te mührü bulunan Hitit Kraliçesi Puduhepa tanıtım etkinliğinin” ikincisi için Çorum'a gelen konuklar, söz konusu etkinlikle ilgili Umut Radyo’nun canlı yayın konuğu oldular.
(Haber Merkezi)
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