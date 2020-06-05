Umut Radyo’nun 23. yılına ÇORUM HABER pastası
Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile arkadaşlarımız Selda Fındık ve AIiye Öncel, önceki gün Umut Radyo’yu ziyaret ederek, Meltem-Uğur Çınar çiftini 23. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutladılar.
Güncel 05.06.2020, 00:03
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ÇORUM HABER’in “nice 23 yıllara” dileğini taşıyan pasta da birlikte kesildi.
(Haber Merkezi)
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