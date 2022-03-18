Umut Radyo’dan Çorum’a “Tüketici Hakları” Ödülü

Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Uğur Çınar’ın, Çarşamba günleri Avukat – Uzman Arabulucu Fatma Gülşah Çataroğlu ile birlikte hazırlayıp sundukları ‘ Herkes İçin Hukuk’ programında işlenen ‘Tüketici Hukuku ve Tüketici Hakları’ konuları dinleyiciye aydınlatıcı bilgiler sunuyor.

yararı gözetilerek hazırlanıp sunulan programlar, Ticaret Bakanlığının Seçici Kurul Üyelerince yurt genelinde gerçekleşen yayınlar arasında yılın ‘ Radyo – Televizyon Ödülü’ ne değer görüldü.

25. Geleneksel Tüketici Ödül Töreni, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın katılımıyla Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirildi.

TRT 1 Ana Haber Bülteni Spikeri Canan Yener Reçber’in sunduğu törende kum sanatı gösterisi de yer aldı.

Kategoriler ve kazananlar şöyle:

Radyo-Televizyon Programı Ödülü: UMUT RADYO’da Uğur Çınar Genel Yayın Yönetmenliği’nde hazırlanıp sunulan "Herkes için Hukuk" programı.

CNN TÜRK’te yayınlanan Ekonomi Muhabiri Gülşen Coşkun yönetiminde hazırlanıp sunulan ‘Tüketici Köşesi’.

Bilimsel Çalışma Ödülü: Dr. Alper Çağlar Koyuncu, Dr. Cansu Tor Kadıoğlu, İpek Gürsoy, Dr. Ufuk Tekin.

Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü: Kiğılı Giyim Tic. A.Ş., Arçelik A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti.

Afiş Tasarım Yarışması: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitimi Enstitüsü Görsel İletişim Ana Sanat Yüksek Lisans Öğrencisi Selin Nimet Güven (Birincilik Ödülü), Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü öğrencisi Hüsne Özge Yılmaz (İkincilik Ödülü).

Bilinçli Tüketici Ödülü: Uğur Yılmaz, Afife Abalı Sancak, Büşra Tari.

Tüketici Özel Ödülü: Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ahmet Ergen- NTV Ankara İstihbarat Şefi.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Uçarmak, tüketici kanunlarında günün şartlarına göre bazı değişiklikler yapılma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Tüketici hakem heyetlerinin isabetli kararlar verdiğine değinen Uçarmak, "Son yıllarda tüketici lehine verilen kararların mahkemelerde onanması yüzde 98 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşiyor. Bu sonuç heyetlerin iyi çalıştığının göstergesi." dedi.

Uğur Çınar ve Av. Fatma Gülşah Çataroğlu, ödül alan programda…

(Haber Merkezi)