Umut Radyo’da kutlama
Güncel 10.01.2021, 18:42
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Geçen hafta Umut Radyo’da, Meltem Danışman Çınar’la birlikte “Çorum Güncesi” programına katılan duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, pasta sürprizi ile karşılaştı.
Bir gün önce doğum gününü kutlamış olan Yolyapar’a, Meltem-Uğur Çınar çifti tarafından “nice yıllar” dileğinde bulunuldu. (Haber Merkezi)
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