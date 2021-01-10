Son Dakika

Umut Radyo’da kutlama

Güncel 10.01.2021, 18:42
40
Umut Radyo’da kutlama

Geçen hafta Umut Radyo’da, Meltem Danışman Çınar’la birlikte “Çorum Güncesi” programına katılan duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, pasta sürprizi ile karşılaştı.

Bir gün önce doğum gününü kutlamış olan Yolyapar’a, Meltem-Uğur Çınar çifti tarafından “nice yıllar” dileğinde bulunuldu. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
11°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 10 Ocak 2021
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:53
İkindi 15:17
Akşam 17:39
Yatsı 19:04

Gelişmelerden Haberdar Olun

@