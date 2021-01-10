Umut Radyo’da kutlama

Geçen hafta Umut Radyo’da, Meltem Danışman Çınar’la birlikte “Çorum Güncesi” programına katılan duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, pasta sürprizi ile karşılaştı.

Bir gün önce doğum gününü kutlamış olan Yolyapar’a, Meltem-Uğur Çınar çifti tarafından “nice yıllar” dileğinde bulunuldu. (Haber Merkezi)