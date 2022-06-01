Umut Radyo 25 yaşında

Meltem-Uğur Çınar çifti tarafından kurulan ve yönetilen Umut Radyo, farklı programları ve canlı yayınlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip bulunuyor. Radyo, ulusal çapta pek çok ödülün de sahibi.

ÇORUM HABER, Umut Radyo’nun 25. yılını kutlar, daha nice 25 yıllar diler.

