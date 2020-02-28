Umut Kavşağı sahnelenecek

Van Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahneleyeceği oyun bugün saat 20.00 ve yarın ise 14.00 ve 20.00 olmak üzere üç kez Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Yönetmenliğini Betül Feyzioğlu Gökçer yaptığı oyunun yazarı ise Serap Işık. 13 yaş üzeri seyirciler için olduğu vurgulanan oyunda Betül Feyizoğlu Gökçer, Ezgi Yıldız ve Elif Küçükkoyuncu rol alıyor. Yolları bir kavşakta kesişen ve aynı kavşakta ayrılan 3 kadının hikayesini anlatan oyunun konusu ise şu şekilde; “Erkek egemen toplumun kadına uygun gördüğü rolle insan olmanın kıskacında sıkışan bu kadınlar kendi kurtarılmış alanlarını oluştururken aynı zamanda bu alanların içinde hapis kalmayı da göze alıyorlar mı?”

(Haber Merkezi)