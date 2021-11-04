Umut İletişim, 2.Şubesi’ni açtı

“Ek işimiz değil, tek işimiz” sloganıyla “telefon hastanesi” konseptinde hizmet veren Umut İletişim’in 2. şubesi, Karakeçili Mahallesi Albayrak Caddesi No: 1/B adresinde hizmete açıldı.

İşyeri sahibi Mustafa Tahir Aşkın, “telefon hastanesi” olarak faaliyet gösteren işyerinde telefonun yanısıra tablet, laptop, bilgisayar adına gereken bütün tamir-onarım-bakım hizmetinin sunulduğunu söyledi.

Aşkın, özellikle cep telefonuna dair ana kart, entegre yazılım çözümleri noktasında 20 yıllık uzman ve tecrübesiyle teknisyen Murat Karaköylü tarafından tamir ve onarım işlemlerinin garantili bir şekilde yapıldığını anlattı. Kendi imkânlarıyla açtığı işyerinde hem istihdama katkı sağladıklarını, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunarak yeni bir telefon almaktansa paranın ülkede kalmasına vesile olduklarını kaydeden Aşkın, mevcut cihazların çok daha uygun fiyata tekrar kullanımına yardımcı olduklarını bildirdi.

(Uğur GÖRKEM)

