Umut Gençlik Kulübü’nün “Çanakkale” özel programı

Umut Radyo’da, Meltem-Uğur Çınar’ın oğulları Umut Çınar’ın hazırlayıp sunduğu “Umut Gençlik Kulübü” programları ilgi ve beğeniyle izleniyor.

Umut Çınar, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma" özel programını, koronavirüs salgınında görülen artış nedeniyle tek başına gerçekleştirdi.

Genç radyocu, 18 Mart üzerine seçilmiş günün anlam ve önemini anlatan tiyatro seslendirmesi , şiirler , hikayeler, türküler ve halk röportajlarını mikrofona getirdi.

Çanakkale’nin Türk tarihinde dönüm noktası olduğunu vurgulayan Umut Çınar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize şükran duyguları ifade etti. (Haber Merkezi)

