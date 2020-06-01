Umut Felik ölü olarak bulundu

Üniversite eğitimi için gittiği Amerika’da okyanusta kaybolan 27 yaşındaki Çorumlu Umut Felik’ten acı haber geldi. Umut Felik, yapılan arama çalışmaları sonucu ölü olarak bulundu.

Güncel 01.06.2020, 10:24
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Umut Felik ölü olarak bulundu

Edinilen bilgiye göre; Çorum’un Kargı ilçesi esnafından mobilyacı Ahmet ve Sacide Felik'in Amerika'da üniversitede eğitim gören oğlu 27 yaşındaki Umut Felik, 4 arkadaşı ile beraber bot ile okyanusa açıldı. Bu sırada yüzmek için okyanusa atlayan Umut Felik, bir daha çıkamadı.
28 Mayıs Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Webb Tract'in kuzeyindeki San Joaquin Nehri'nde yaşanan olayın ardından Umut Felik’i kurtarmak için çalışmalar sürüyordu. Gencin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi alındı.
Kargı nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen gencin ölüm haberi büyük üzüntü yarattı. (Haber Merkezi)

#Umut Felik
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