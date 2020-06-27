Umut Açıkgöz’ün yeni klibi… “Merhem”i yorumladı

Adını ilk kez, 7 yıl önce konuk olduğu “Beyaz Show” programıyla duyuran Umut Açıkgöz, şimdilerde, Pazar günleri Uçankuş TV’de yayınlanan müzik programıyla seyirci karşısına çıkıyor.

Hüsniye Kaya tarafından Safiye Soyman’ın MS hastası oğlu Harun’a ithafen bestelenen “Merhem”in klibi, Emrah Özbilen’in yönetiminde çekildi ve 1 Temmuz’da Azka Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak.

Yorumcu kimliğinin yanında başarılı bir klavye sanatçısı olan Umut Açıkgöz, son olarak “Sevdamı Uyuttum” isimli single’ı ile iyi bir çıkış yakalamıştı.

(Haber Merkezi)