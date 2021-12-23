KESK’e bağlı Tüm Bel Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, sendikalarının 31’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Umudu büyütmeye devam ediyoruz” dedi.

Veldet, modern kent yaşamında ihtiyaç duyulan birçok kamusal hizmetin üretildiği ve aynı zamanda tarihsel olarak da demokrasinin beşiği olarak sayılan yerel yönetimlerde çalışan emekçilerin örgütü olan Tüm Bel-Sen’in sendikal haklar ve demokrasi mücadelesinde 31 yılını geride bıraktığını bildirdi.

Emekçiler başta olmak üzere tüm toplumsal güçlerin hak ve özgülükleri için yeniden ayağa kalkarak 12 Eylül karanlığını parçalamaya başladığı 1980’lerin ikinci yarısında başlayan kamu emekçilerinin örgütlenme mücadelesinin 1990 yılında sendikaların kurulmasıyla yeni bir evreye taşındığını kaydeden Veldet, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Kamu emekçilerinin eğitim iş kolunda başlayan ilk girişimlerinin hemen ardından yerel yönetim emekçilerinin daha öncesinde birçok kentte biriktirdiği mücadele deneyimleri 20 Aralık 1990 tarihinde 6 bin yerel yönetim emekçisi eşliğinde Tüm Bel Sen’in resmi olarak kuruluşunun gerçekleştirilmesiyle daha ileri bir düzeye taşındı.

‘Haklar yasalardan önce gelir’ diyerek fiili ve meşru mücadele ile kurulan Tüm Bel Sen, kuruluşu üzerinden üç yıl geçmeden 27 Şubat 1993 tarihinde Gaziantep Belediyesi ile toplu sözleşme imzalayarak, kamu emekçileri tarihinde bir ilk yarattı. Ve o günden bu yana örgütlü olduğu yerel yönetim kurumlarında yüzlerce toplu sözleşme imzalayarak hem üyelerine ekonomik, sosyal ve demokratik haklar kazandırdı hem de tüm kamu emekçileri için toplu sözleşme hakkının kullanımının önünü açmış oldu.

Geride bıraktığımız her biri azim ve kararlılık örnekleriyle dolu bu yıllara baktığımızda bu günlere öyle kolay gelinmediğini görüyoruz. Bu mücadelede binlerce arkadaşımız baskı ve engellemelerle karşılaştı. Birçoğumuza adli ve idari cezalar verildi. Kimi zaman sürgünlerle ve ihraçlarla, kimi zaman gözaltı ve tutuklamalarla, kimi zaman da coplarla sindirilmeye, susmaya zorlandık. Ancak bunların hiçbirine teslim olmadık, sinmek veya yılmak bir yana bütün bu saldırılar mücadelemizle yaratacağımız gelecek güzel günlere olan kararlılığımızı ve direncimizi daha da artırdı.” (Haber Merkezi)

