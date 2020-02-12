“Umudu büyütmek, namuslu siyaset yapmak için adayım”

Mehmet Tahtasız parti binasında yoğun bir katılımla düzenlediği basın toplantısında il başkanlığına aday olduğunu kamuoyuna ilan etti.

CHP İl Örgütü’nde Kemal Kılıçdaroğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen adaylık açıklamasına İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, 20. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, Kuvayi Milliye ruhunu özünde taşıyan, Türkiye'nin en büyük örgütünün Çorum İl Başkanı olmaya aday olduğunu söyleyen Tahtasız, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Katılım ve dayanışmayı hayata geçirmek, şeffaflık, hesap verebilme anlayışını hâkim kılmak, ortak aklı egemen kılmak, istişare kültürünü yerleştirmek, sevgi ve saygıyı hâkim kılmak, ‘ben yaptım, ben seçtim oldu’ dayatmasını ortadan kaldırmak, parti içi demokrasiyi uygulamak, partimizde ‘benden ve ötekiler’ zihniyetini kaldırmak, tüzüğümüzün emrettiği gibi il ve ilçe danışma toplantılarını düzenli hale getirmek, mutlak ve mutlak ön seçim yapılmasını sağlamak, parti içerisinde birlik ve beraberliği sağlamak, sokak sokak, ev ev çare olabilmek için, laf değil, iş yapmak, Çorum'da sizlerle birlikte sizlerin inancı ve desteği ile Cumhuriyet Halk Partisi’ni yerelde ve genelde 1. parti yapmak için kimsenin değil CHP’nin bir neferi olmak için adayım.

İl, ilçe örgütleri halka hizmetin sınır boylarıdır. En ileri mevzileridir. Ben partime ilçe yöneticisi, il yöneticisi, belediye meclis üyesi olarak çeşitli kademelerde hizmet verdim. Partimde nöbet sırasının bana geldiğine inanıyor, sorumluluğumu yerine getirmek, görevimi en layıkıyla yapmak için İl Başkanı olmaya adayım.

Bu enerjiyi, bu bilgiyi, bu donanımı kendimde görüyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı hak-hukuk-adalet yürüyüşünün izinden giderek unutamadığımız Genel Başkanımız halkın adamı Karaoğlan Sayın Bülent Ecevit'in söylediği gibi, ne ezen ne ezilen hakça bir düzen kurulması için çalışacağız.

Sevr’i yırtıp, Lozan barış antlaşmasını imzalayan partimizin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün ‘bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş yoktur’ sözünü kendimize ilke edineceğiz

Korkmayacağız, cesur olacağız. Korkudan daha büyük olan umuttur. Umudu tükenen bir milleti damarlarındaki asil kandan güç alarak sadece halkına güvenerek, Kuvayi Milliye ruhuyla egemenliği saraydan, tek adam rejiminden alıp halkına gerçek sahibine teslim eden Mustafa Kemal Atatürk'ün 2 büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmak için, halkımla beraber, yeni bir siyaset anlayışı ile sahici, samimi, umutlu ve mutlu, ahlaklı, namuslu siyaset yapmak için adayım.

Sizleri, en cumhuriyetçi, en laik, en devletçi, en milliyetçi, en halkçı, en devrimci duygularımla selamlıyorum. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.” (Taner ŞİMŞEK)