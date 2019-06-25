Umuda pedal çeviriyor

Minik Beynindeki tümör nedeniyle oğlu Ali Utku’yu henüz 6 yaşında kaybeden Kemal Yücel, 5 yıl önce oğlunun adını taşıyan Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği ile pek çok lösemi hastası çocuğun hayata tutunabilmesi için kampanyalar düzenledi. Kök hücre bağışına dikkat çekmek ve insanların ilik bağışı konusunda bilgilenmesi için sosyal sorumluluk çalışmaları yapmaya başlayan Yücel, simgesi kalp olan 19 bin kilometrelik Türkiye turuna başladı.

Türkiye turu kapsamında geldiği Çorum’da gazetemizi de ziyaret eden Kemal Yücel, oğlunun adını ve anısını yaşatmaya, yaşamış olduğu evlat acısını başka çocuklar için umuda dönüştürmek adına bu yola çıktığını söyledi.

“HER PEDAL BİR ÇOCUK İÇİN UMUT OLSUN”

Bir şeyler yapmadıkça çocukların bir bir toprağa düşeceğinin altını çizen Yücel, lösemi hastası çocukların hayata tutunabilmesi için ilik nakline ihtiyacı olduğunu belirterek, bu kapsamda ‘her pedal bir umut olsun’ diyerek Adana’dan yola çıktığını dile getirdi.

Simgesi kalp olan10 bin kilometrelik Türkiye turuma başladığını anlatan Yücel, Kastamonu-Tosya üzerinden Çorum’a geldiğini söyledi. Çorum’dan sonra Amasya, Samsun, Ordu Giresun, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Osmaniye’ye gideceğini belirten Yücel, “Yeni rotam kalp şeklinde oldu çünkü kalp hayatı simgeliyor ve bu şekilde insanların biraz da olsa kalbine dokunmak istedik” ifadelerini kullandı.

“İLİK BAĞIŞI KONUSUNDA BİLİNÇ ÖNEMLİ”

İnsanların ilik bağışı konusunda yeteri kadar bilinçli olmadığına dikkat çeken Yücel, “Kök hücre bağışı konusunda çok yanlış bilgiler dolanıyor. Öncelikle 18- 55 yaş arası kalıtsal herhangi bir rahatsızlığı olmayan, sağlıklı bireyler kök hücre bağışçısı olabilir. Bunun için ilk adım Türk Kızılay’ına gidip Kök hücre donörü olmak istediklerini söylemeleridir. Hemen akabinde bir form doldurulup 20 mg yani sadece 3 tüp kan örneği alınıyor. Yapılan incelemeler sonucunda lösemi hastası bir çocukla eşleşme çıkarsa Sağlık Bakanlığı donör adayımıza ulaşıyor. Bağış yapan kişi çalışıyor olsa bile Bakanlık 1 aylık izin veriyor. Naklin gerçekleşeceği hastaneye ulaşımı, transferi, konaklama gideri gibi pek çok masrafı Sağlık Bakanlığı karşılıyor. Şu unutulmamalıdır ki alınan bir kök hücreyi vücut 24 saatte tekrar üretiyor ve donöre olumsuz herhangi bir sakıncası olmuyor” dedi.

Evlat acısının zor bir durum olduğunu belirten Yücel, “Hastanelerde çaresizce bekleyen lösemi hastaları ve aileleri var. Bir kez sorsunlar kendilerine, empati kursunlar. Kendi evlatlarının böyle bir hastalıkla mücadele ettiğini ve çaresiz kaldığını kendi yerlerine koyarak düşünsünler. Sosyal medyadan da bizi takip etmek isteyenler instagram- herpedalbirumut ve facebook Mavi Çocuk Umut Işıkları Derneğinden takip edebilirler. Bu noktada empati çok önemli. Gelin, sizler de bir çocuğun umudu olun” şeklinde konuştu. (Taner ŞİMŞEK)