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Umre yolcuları uğurlandı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, umre yolcularını kutsal topraklara uğurladı.

Umre yolcuları uğurlandı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, umre yolcularını kutsal topraklara uğurladı.

23 Ocak 2020 Perşembe 00:35
Umre yolcuları uğurlandı

Bir tur şirketinin sömestr umre grubu Belediye Başkanı Aşgın’ın da katıldığı tören ile kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Şirket ortaklarından Yasir Küçük’ün yaptığı duaya iştirak eden Belediye Başkanı Aşgın, umreye gidecek kafiledeki vatandaşları tek tek uğurladı. Başkan Aşgın, umrecilere hitaben yaptığı konuşmada, “Kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek için gidiyorsunuz. Umrenizin kabul olmasını, umre esnasında yapacağınız ibadet ve duaların kabul olmasını diliyorum. Hayırlarla gidip hayırlarla dönmenizi niyaz ediyorum. Bizlere, milletimize, devletimize ve ülkemize dua edin. İnşallah dualarınızı Cenab-ı Allah kabul buyurur. Allah yolunuzu açık etsin” dedi.

177 kişilik grup kendilerini uğurlamaya gelen akraba, eş ve dostları ile helalleşerek mutluluk göz yaşları arasında Çorum Otobüs Terminali’nden dualar eşliğinde Merzifon Havaalanı’na hareket etti.

Dualar ve ilahiler ile uğurlanan grup Merzifon Havalimanı’ndan Mekke gitti. Kafilenin dönüşü işe Şubat ayında olacak.

(Haber Merkezi)

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