UMKE’den Yeşilgöl’de tatbikat
Sağlık Bakanlığı’nın “UMKE Faaliyet Planı” kapsamında Laçin’in Yeşilgöl mevkiinde bir tatbikat gerçekleştirildi.
Güncel 27.09.2021, 22:36
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Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2021 yılı UMKE Faaliyet Planı kapsamında afetlere hazırlık, afet ve acil durumlara yönelik planlama, medikal kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin sunumunu gerçekleştirecek personellerin eğitilebilmesi için Yeşilgöl’de gerçekleştirdiği tatbikat, 21-23 Eylül tarihleri arasında yapıldı.
Tatbikat kampını İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Arif Pilgir, Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan ve Laçin Belediye Başkanı İdris Görünmez ziyaret ederek, tatbikatta görev alan personele başarı dileklerini ilettiler. (Haber Merkezi)
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