UMKE’den eğitim ve tatbikat

Her türlü afet durumunda yurt içi ve yurt dışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı UMKE personelinin eğitilmesi ve olay yerinde diğer kurumlarla etkin bir şekilde işbirliği içinde görev yapması amacıyla Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından Çorum, Yozgat ve Kırıkkale illerinden katılan gönüllü personellere UMKE Temel Modül eğitimi verildi.



Ankara UMKE koordinatörlüğünde düzenlenen eğitimler Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu ATT Osman Tök, Dt. Abdullah Paydar, Uzm. Dr. Emin Rençber, Uzm. Dr. Ramiz Yazıcı, Dr. Cankat Nugay,. İlker Uzeli, AABT Nurhan Ataman, SM Bekir Ardoğan, SM Baki Ünlüsoy, ATT Adem Narinalp ve Psikolog Bahattin Bakır tarafından verildi.

UMKE’nin “Türkiye’de afet yönetimi ve mevzuatı, afetler ile ilgili çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, haberleşme teknikleri, afet lojistiğine giriş ve UMKE malzemeleri, olay yeri yönetim, triyaj, temel yaşam desteği, damar yolu ve kanma kontrolü, hava yolu açıklığının ve ventilasyonun sağlanması, çevresel aciller, temel KBRN, hasta/ yaralı taşıma teknikleri, enkaz altındaki hastaya yaklaşım, temel kampçılık” gibi farklı konularda düzenlenen eğitimlerden sonra ise tatbikat yapıldı.

Katılımcılar için düzenlenen UMKE Temel Eğitim Tatbikatı büyük bir başarıyla gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)

