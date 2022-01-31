UMKE ekibine teşekkür belgesi

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talimatlarına istinaden geçtiğimiz yıl Antalya ilinde meydana gelen orman yangın felaketinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan “Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatları” kapsamında Hakkâri ili sınır bölgelerinde kurulan seyyar hastanelerde görev alan Çorum UMKE personellerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yollanan teşekkür belgeleri İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’nın da imzalaması ile dağıtıldı.

Çorum UMKE personelini makamında ağırlayan Dr. Sobacı, hem personele üstün gayretleri için teşekkür etti hem de Bakan Soylu’nun yolladığı teşekkür belgelerini takdim etti.



(Volkan SINAYUÇ)

