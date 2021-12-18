Ümit Uzel Ankara’da toprağa verildi

Çorum sanayiinin “Tevfik Usta”sı, merhum Tevfik Uzel’in oğlu, Ümran Yurdemi, Niyazi Ünal Uzel ve Ayşe Kümbüloğlu’nun ağabeyleri, emekli öğretmen Özden Uzel’in eşi, Yasemin Sabuncu ve Elif Sezer’in babaları, merhum Hilmi Sabuncu ile Erol Sezer’in kayınpederleri, Sedef Sabuncu, Seden Sabuncu, İrem Sude Sezer ve Yusuf Arda Sezer’in dedeleri olan Ümit Uzel’in cenazesine ailesinden ve Ankara’da yaşayan Çorumlulardan kalabalık bir cemaat katıldı.

İskilip’teki öğretmenliğinden ve Çorum Halk Eğitim Müdürlüğü’nden sonra ticaret hayatına atılan Ümit Uzel, uzun yıllar TSO’da başkanlık görevlerinde bulunmanın yanısıra, Çorumspor Kulübü Başkanlığı başta olmak üzere, pek çok sosyal, kültürel, sportif sorumluluklar da üstlenmişti.

(Haber Merkezi)

