Ümit Çağlar’ı kaybettik

Aysel Çağlar’ın eşi, Ayşe Özkahraman, CHP Belediye Meclisi Üyesi, Ziraat Müh. Rüştü Çağlar ve Meryem Çağlar’ın babaları, Kadir Özkahraman ve Rengin Çağlar’ın kayınpederi, ressam-yazar Şahika Çağlar’ın dayısı olan Ümit Çağlar’ın cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.