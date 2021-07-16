Ümit Çağlar’ı kaybettik
Çorum’un efsane kişiliklerinden, emekli SSK Müdürü Ümit Çağlar (87), çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabah saat 08.30’da evinde vefat etti.
Güncel 16.07.2021, 11:13
101
Aysel Çağlar’ın eşi, Ayşe Özkahraman, CHP Belediye Meclisi Üyesi, Ziraat Müh. Rüştü Çağlar ve Meryem Çağlar’ın babaları, Kadir Özkahraman ve Rengin Çağlar’ın kayınpederi, ressam-yazar Şahika Çağlar’ın dayısı olan Ümit Çağlar’ın cenazesi, yarın Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
28°
açık