Ümit Çağlar defnedildi

Aysel Çağlar’ın eşi, Ayşe Özkahraman, Rüştü Çağlar ve Meryem Çağlar’ın babaları, Kadir Özkahraman ve Rengin Çağlar’ın kayınpederi, ressam-yazar Şahika Çağlar’ın dayısı olan Ümit Çağlar’ın cenazesi Cumartesi günü Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl, Merkez İlçe yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, ÇORUM HABER Genel Müdürü Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, mahalle muhtarları, sanayici ve işadamları ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

