Ümit Büke vefat etti

ÇORUM HABER fahri yazarı emekli öğretmen Ali Ekrem Büke’nin kardeşi Ümit Büke, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Çorum merkez Sarimbey Köyü’nde 1960 yılında doğan Ümit Büke, uzun yıllar Ankara Eserboğa Havaalanı PTT Şubesi’nde çalıştı. Emekli olduktan sonra İzmir Karşıyaka’ya yerleşen Büke, Aort damar yırtılması nedeni ile Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Ümit Büke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alime Büke’nin eşi, Cihan ve Can Büke’nin babaları olan Ümit Büke’nin cenazesi önceki gün İzmir Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, başta yazarımız Ali Ekrem Büke, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

