Ümit Bener Ayla, Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi oldu

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Bölge Temsilcilikleri seçimleri tamamlandı. Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ümit Ayla, Samsun’un yanı sıra Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerini kapsayan Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi seçildi. Elektronik ortamda yapılan seçimlere tek aday olarak girerek Bölge Temsilcisi seçilen Ümit Bener Ayla, desteklerinden dolayı tüm illerin Genç Girişimciler İcra Kurullarına teşekkür etti.

Bölge olarak ortak çalışmalarla ilgili bir yol haritası belirleyip, vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını belirten Ümit Bener Ayla, “Öncelikle desteğini her zaman yanımızda hissettiren TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanımız Salih Zeki Murzioğlu’na teşekkür ediyorum. Temsilciliğimizi Samsun’un üstlenmesine ve 10 ilimizin şahsıma, şehrimize ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na güvenlerine müteşekkirim. Gerçekleştirilmiş olan bölge temsilciliği seçimlerinin illerimize, temsil ettiğimiz bölgelerimize ve ülkemiz girişimciliğine faydalı olmasını temenni ederim. Koordinatör oda olarak Samsun TSO’yu ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için şahsım ve tüm kurulumuz en üst düzeyde çalışacaktır” dedi.

"Üstlendiğimiz bu görevi arkadaşlarımın da desteğiyle layıkıyla yerine getirmenin çabasında olacağımdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diyerek, sözlerini sürdüren Ayla şunları söyledi:

“Amacımız, bölgemizdeki illerimizle birlik ve beraberlik içinde çalışmak olacak. Bu dönemde bölge olarak tüm bölgelerle işbirliği içerisinde, ortak planlama yapabilen, bölgesel işbirliklerinin yoğun olduğu, uluslararası birçok organizasyonu bölgelerimize çekmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte genç girişimciliği bölgede inşallah daha iyi yerlere taşıyacağız. İl kurullarıyla birlikte, ortak ve eş zamanlı projelere imza atarak, hedeflerimizi büyütmek en büyük arzumuz. Mesai harcandığında ve mücadele edildiğinde doğru olan her projenin hızla neticeye ulaştığını her birimiz yaptığımız çalışmalarda yaşamaktayız. Umarım tüm bölgeler olarak birlikteliğimiz ve dayanışmamız daim olur.”