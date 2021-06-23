UMARIZ “MİLAT” OLUR

Çorumlu, kendi dişiyle-tırnağıyla, Anadolu bozkırında bir “sanayi vahası” yarattı. Girişimci ruhuyla, “Anadolu Kaplanları” arasına adını yazdırdı. Ekonomistler, Çorumlu üç-beş esnafın bir araya gelip fabrika kurmasını “Kalkınmada Çorum Modeli” olarak nitelediler. Hatta Çorum’u “Anadolu’nun KOBİ Başkenti” ilan ettiler.

Çorum, sanayileşme hamlesini başlattığı 1980’li yıllarda, Konya, Kayseri, Gaziantep, Denizli gibi Anadolu’nun sanayi kentlerinin hemen arkalarında yer alıyordu. Ne var ki, başta “ulaşım altyapısı” olmak üzere devletin altyapı yatırımlarında “üvey evlat” muamelesi gördüğü için, sanayileşmesini aynı tempoda sürdüremedi ve sanayi kentlerinin bir hayli gerisinde kaldı.

Yine de Çorum, makina imalat sektörü başta olmak üzere, çeşitli alanlarda büyük bir üretim kapasitesine ulaşarak, bağrından, Türkiye’nin ciro ve ihracat şampiyonları arasına adını yazdıran Ahlatcı Holding’i çıkararak, “bölgenin sanayi merkezi” unvanını korumayı bildi. Ama Çorum’un, yeni bir silkinişe, yeni bir kalkışa ihtiyacı olduğu da muhakkak. Aksi halde, dinamizmini kaybetmiş bir “emekli kenti”ne dönüşmesi kaçınılmaz görünüyor.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri, emekli albay, hemşehrimiz İlhami Keleş’in öncülüğünde bugün Çorum’da gerçekleştirilecek toplantı, işte tam da bu açıdan “tarihi” önem taşıyor. Hemşehrimiz diyor ki: “Çorum’un savunma sanayisinde güçlü bir rol üstleneceğine inancımız tam. Çorum, sanayide son derece ilerlemiş illerimiz arasında yer alıyor. Sanayide elde ettiği tecrübeyi savunma, havacılık ve uzay sektörlerine entegre ederek ülkemizin savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranını daha da artırmak istiyoruz.”

Çorum, sanayileşmede kendisine yeni bir sıçrama noktası arıyor. Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” çerçevesinde de savunma sanayiinin Anadolu illerine yayılmasına çalışılıyor. Ve Çorum’daki kurulu kapasitenin bu açılıma olanak verebileceğine inanılıyor. Öyleyse, bugünkü toplantının Çorum sanayii için bir “milat” olması dileğimizi okurlarımızla paylaşabiliriz. “Çorum’u Sevenlerin Gazetesi” olarak temennimiz, umudumuz, beklentimiz bu.

