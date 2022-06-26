“Umarız enflasyon, stagflasyon, resesyon gibi noktalara gitmez”

Genç iş insanlarına hitap eden Alapala, “Sizlere görev düşüyor, Çorum’u hak ettiği yere taşımak sizlerin görevi. Bunu başarabilirsiniz biliyorum, başarı da zaten hayallerinizle gerçekleri doğru yerde ve doğru noktada, zamanda buluşturabilme kabiliyeti demektir. Hayallerinizin peşinde koşun ama asla hayal görmeyin, gerçeklerle birleştirin.” dedi.

Prof. Dr. Kenan Mortan’la dostluklarının 1985 yılına dayandığını, Mortan ve arkadaşlarının, sanayileşmenin ivme kazandığı o yıllarda “Kalkınmada Çorum Modeli”ni tüm Türkiye’ye duyurduklarını anlatan Alapala, “Çorum Dostu” Mortan’ın bugün de Çorum’un yol göstericisi olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Dünyada neler olup bittiğini bilmek ve dünyayı okumak gerektiğini vurgulayan İsmail Alapala, “Bir adım sonramızı göremiyoruz. Şunun da farkındayız ki, kuralsızlaştığı anda kapitalizm karşımıza vahşet olarak çıkıyor. Bu toplantıdan elbette bir formül çıkaramayız, ama, dünyada neler olup bitiyor, perdenin arkasında neler dönüyor, bir fikir edinebiliriz.” diye konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)

