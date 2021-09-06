“Umarız eğitimde bir daha kesinti yaşanmaz”

2021 - 2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Vargeloğlu, “Öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalan kıymetli öğrencilerimizden maske, mesafe ve el temizliğine dikkat etmelerini rica ediyorum” diyerek şu sözlere yer verdi:

“Yeni eğitim yılına başlamış olmanın öğrencilerimiz gibi bizler de heyecanı içerisindeyiz. Bu heyecan ile başlayan yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı günler dilerim.

Salgın nedeniyle yaşanan kapanmalar başta çocuklarımız olmak üzere eğitim camiasını olumsuz etkilemiştir. Kimi televizyonlarından kimi bilgisayarlarından derslerini takip etmeye çalışmıştır. Umuyorum yeni eğitim döneminde bu tür kesintiler yaşanmaz ve öğrencilerimiz okullarına mutlu ve sağlık dolu günlerde devam ederler. Her şeyin başının sağlık olduğunu geride bırakmış olduğumuz pandemi süresince daha da yakından öğrenmiş olduk.

Artık alınan önlemlerle okullarımızda bu eğitim öğretim yılı döneminde yüz yüze eğitime geçilecek ve okul bahçelerinden yine geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin seslerini duyacağız.

Okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalan kıymetli öğrencilerimizden derslerine çalışmaları ayrıca maske, mesafe ve el temizliğine dikkat edeceklerini umuyorum.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmelerini diliyor, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırla vesile olmasını temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)