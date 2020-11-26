Ulviye Kavukçu toprağa verildi

Çorum eşrafından merhum Ümit Kavukçu’nun eşi, merhume Emine Nilgün Kaşıkcı, Ahmet Kaşıkcı, merhume Cansın Kavukçu İnan, Bünyamin İnan, Ayşe Günay, merhum Adnan Günay, Aylin Seydim ve Rıza Seydim’in anneleri, Avşin-Sinem Kaşıkcı, Emir-Işıl Kaşıkcı, Tuna Günay Flamand-Pual Flamand, Zeynep Ayda İnan, Fırat Seydim ve Pınar Seydim’in anneanneleri, Batu Kaşıkcı ve Jeand Flamand’ın büyük anneleri olan Ulviye Kavukçu, Dost Gıda, Ulaş Gıda ve Cana Un anonim şirketlerinin ortağıydı.

Çorum’un asırlık çınarlarından Ulviye Kavukçu’nun cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı’nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)