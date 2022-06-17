Ulusoy, Patlar ve Eseryağar ÇORUM HABER’i ziyaret etti
Antalya’da Uluçağ Üniversitesi kuruluş çalışmalarını sürdüren Çorumlu Prof.Dr. Sultan Ulusoy, Vatan Partisi Çorum İl Başkan Vekili Mehmet Patlar ve Merkez İlçe Başkanı Ergün Eseryağar ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Ulusoy, Patlar ve Eseryağar, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la Çorum’un sorunları ve ülkenin gündemi üzerine sohbet ettiler. (Volkan SINAYUÇ)
Güncel 17.06.2022, 19:44
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